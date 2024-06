Berlin (dpa/bb) – Eine seit Freitag vermisste 15-Jährige aus Berlin-Wilmersdorf ist wieder aufgetaucht. Die Jugendliche habe sich nach der Veröffentlichung einer Fahndung nach ihr bei ihrer Mutter gemeldet, ihr Aufenthaltsort sei bekannt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Polizei hatte zuvor zwei Fotos von ihr veröffentlicht und um Unterstützung bei der Suche gebeten. Die Jugendliche hatte demnach am Freitag die Wohnung ihrer Eltern in der Zoppoter Straße in Wilmersdorf verlassen und um 17.00 Uhr den letzten telefonischen Kontakt mit ihrer Mutter. Zu einer Verabredung mit einem Freund am Abend war sie nicht erschienen.