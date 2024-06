Bad Freienwalde (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung in Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) sind in der Nacht zum Montag vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen kamen mit Stichverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die anderen beiden erlitten demnach leichte Verletzungen. Vier Beteiligte wurden festgenommen, die Polizei ermittelt. Eine Person habe eine Schreckschusswaffe bei sich getragen.

Ersten Erkenntnissen zufolge tauchten vier Personen an einer Wohnung auf und suchten die Auseinandersetzung mit den Wohnungsinhabern. Einige der Tatbeteiligten sind der Polizei wegen anderer Gewaltdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Ob dies möglicherweise auch der Grund für die Auseinandersetzung war, werde noch zu prüfen sein, hieß es.