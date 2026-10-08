Biesenthal (dpa/bb) – Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) hat bestürzt auf den schweren Verkehrsunfall mit vier Toten im Landkreis Barnim reagiert. «Der schwere Unfall bei Biesenthal, bei dem vier Menschen ihr Leben verloren haben, erschüttert mich zutiefst», sagte Crumbach der Deutschen Presse-Agentur. «Meine Gedanken sind bei ihren Familien und Freunden. Ihnen gilt mein tiefes Mitgefühl.» Zugleich dankte der Minister den Einsatzkräften und den Notfallseelsorgern, die in dieser schweren Situation Beistand geleistet hätten.

Bei dem Verkehrsunfall sind laut Polizei ein 14-jähriges Mädchen und drei junge Männer im Alter von 15, 16 und 19 Jahren gestorben. Ein 61 Jahre alter Autofahrer war am Mittwochabend bei Biesenthal nordöstlich von Berlin beim Überholen in drei Mopeds gekracht. Die Fahrer der Mopeds und eine Mitfahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben, wie ein Polizeisprecher sagte.



