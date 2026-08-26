Seehausen (dpa) – Auf einer wichtigen Straßenverbindung zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg ändert sich ab Montag (31. August) die Verkehrsführung. Zwischen Seehausen in Sachsen-Anhalt und Wittenberge in Brandenburg soll zum Wochenbeginn der Verkehr über die neue Elbbrücke der Autobahn 14 geführt werden, wie die Projektgesellschaft Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mitteilte.

Dafür wird der Verkehr der B189 am Montagnachmittag auf die bereits fertiggestellte östliche Fahrbahn der künftigen Autobahn umgelegt. Auf dem rund elf Kilometer langen Abschnitt rollt er dann in beiden Richtungen über eine Fahrbahn. Die bisherige Elbbrücke der B189 wird anschließend zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt.





Der neue A14-Abschnitt wird also vorerst als Bundesstraße genutzt. Deshalb dürfen dort auch Fahrzeuge fahren, die auf Autobahnen normalerweise nicht zugelassen sind, etwa landwirtschaftliche Fahrzeuge und Mopeds. Fußgänger und Radfahrer überqueren die Elbe über die Eisenbahnbrücke bei Wittenberge.

Die zweite Fahrbahn der künftigen A14 soll nach derzeitiger Planung Ende 2027 fertiggestellt werden. Als Autobahn wird die Strecke erst nach Abschluss des Neubaus der bisherigen B189-Brücke freigegeben.