Potsdam (dpa/bb) – Ihre Weihnachtseinkäufe können die Potsdamer in diesem Jahr auch an zwei Sonntagen im Advent erledigen. Am zweiten und vierten Advent (6. und 20. Dezember) dürfen die Geschäfte nach Angaben der Stadt sonntags öffnen.

Allerdings sind die Bereiche an den jeweiligen Tagen eingegrenzt. Am 6. Dezember dürfen die Geschäfte in der Innenstadt und im Bereich rund um den Weberplatz in Babelsberg zwischen 13.00 und 20.00 Uhr öffnen. Zwei Wochen später gilt die Regelung im gleichen Zeitfenster für die Innenstadt rund um die Brandenburger Straße.





Auf den zweiten Advent fällt in diesem Jahr auch der Nikolaustag. Der erste verkaufsoffene Sonntag in der Vorweihnachtszeit findet anlässlich der Adventszeit und des Böhmischen Weihnachtsmarkts statt. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss das in der Septembersitzung. Auch in Berlin sind an diesen beiden Tagen verkaufsoffene Sonntage vorgesehen.