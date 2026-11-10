Lübben (dpa/bb) – Nach den schweren Stichverletzungen einer Frau in einem Waldgebiet im Spreewald hat das Amtsgericht Lübben Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Es gehe um den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts – der 21-Jährige sei am Montag einer Justizvollzugseinrichtung übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher.

Kriminaltechniker hatten den mutmaßlichen Tatort nach Spuren durchsucht und den Angaben zufolge mehrere Gegenstände sichergestellt, die als Tatwaffen in Betracht kommen. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht – auch nicht zu den Hintergründen der Tat und dazu, ob sich Opfer und der deutsche Verdächtige kennen.





Die 52-Jährige war am Sonntag in einem Wald angegriffen und verletzt worden. Trotz ihrer Verletzungen konnte sie sich selbst in ein Krankenhaus begeben. Dort war sie notoperiert worden und ist den Angaben zufolge in einem stabilen Zustand.