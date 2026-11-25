Potsdam (dpa) – Die Konjunktur am Bau zieht in Ostdeutschland wieder leicht an. Wie der Bauindustrieverband Ost mitteilte, betrug das gesamte Auftragsvolumen des ostdeutschen Bauhauptgewerbes von Januar bis September 2026 rund 18 Milliarden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Anstieg von real 1,5 Prozent. Nominal – also ohne dass Preissteigerungen herausgerechnet sind – ergab sich ein Plus von 7,1 Prozent.

Den stärksten nominalen Zuwachs erlebte laut Verband der Wohnungsbau. Sein Auftragsvolumen stieg um 22,3 Prozent auf fast 2,8 Milliarden Euro. Auch der Öffentliche Bau habe bei den Bestellungen im Wert von knapp 7 Milliarden Euro ein positives Ergebnis verbucht (plus 15,9 Prozent). Dabei seien auch die Aufträge im Straßenbau im Plus. Beim Wirtschaftsbau – also dem Bau für gewerbliche und industrielle Zwecke – sei dagegen das Vorjahresergebnis verfehlt worden.





Die Erlöse nahmen in den ersten neun Monaten des Jahres preisbereinigt um insgesamt 1,1 Prozent zu. Sie betrugen 17,2 Milliarden Euro, wie der Verband mitteilte. Er sprach von einer Belebung der ostdeutschen Baukonjunktur.

Der Bauindustrieverband Ost vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 260 Bauunternehmen mit 20.000 Beschäftigten in den Ländern Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.