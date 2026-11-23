Potsdam (dpa/bb) – Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November fordern Brandenburger Verbände eine konsequente Präventions- und Gleichstellungspolitik. Vor allem beim geplanten Gewalthilfegesetz sehen sie Nachbesserungsbedarf.

«Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck von Machtansprüchen, Kontrolle und ungleichen Geschlechterverhältnissen», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Netzwerks der brandenburgischen Frauenhäuser, des Frauenpolitischen Rats des Landes Brandenburg und des Autonomen Frauenzentrums Potsdam. Auch in Brandenburg zeige sich die Dimension dieses Problems: Allein im August seien dort drei Frauen mutmaßlich von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden.





Neues Gesetz soll auf mehr Prävention setzen

Für einen besseren Schutz von Frauen sehen die Verbände besonders Politik und Gesetzgeber in der Pflicht. Mit Blick auf die aktuellen Beratungen zum sogenannten Gewalthilfeausführungsgesetz fordern sie «zusätzliche Investitionen, um das Hilfesystem bedarfsgerecht auszubauen».

Das neue Gesetz fokussiere bislang zu sehr auf bereits erfolgte Gewalt. Ziel müsse jedoch auch sein, Gewalt zu verhindern, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch die Arbeit mit Tätern und Mädchen komme zu kurz.

Auf ihr Anliegen wollen die Verbände am 25. November im Brandenburger Landtag aufmerksam machen. Geplant sind unter anderem Redebeiträge und eine Kundgebung.