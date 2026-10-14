Berlin (dpa) – Infolge eines Software-Updates kommt es derzeit zu Problemen bei einem zentralen IT-System der Berliner Polizei. Die Internetwache der Behörde ist seit Dienstag nicht verfügbar, wie die Polizei mitteilte. Bürgerinnen und Bürger können daher aktuell online keine Anzeige erstatten, Hinweise geben oder Versammlungen anmelden.

«Bitte wählen Sie im Notfall die 110. Sprech- und Hörgeschädigte können sich schriftlich per Fax an die 110 wenden oder die Nora-App nutzen», schrieb die Polizei auf der Plattform X. Das System solle im Laufe des Tages wieder funktionieren, sagte ein Sprecher. Es handele sich nicht um einen Komplettausfall, nur Teile der Technik seien betroffen. Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» berichtet.



