Fürstenwalde (dpa) – Im brandenburgischen Fürstenwalde/Spree soll es nach Angaben der Europäischen Unwetter-Datenbank einen Tornado gegeben haben. Ein Dach wurde abgedeckt und Bäume stürzten um, wie es auf der Webseite hieß. Auf der Wetterseite tornadoliste.de war der Vorfall am Abend noch nicht gelistet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Menschen verletzt, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam sagte. Es seien einige Schäden entstanden, etwa weil umgestürzte Bäume Autos getroffen hätten.



