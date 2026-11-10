Potsdam (dpa/bb) – Trotz des Baus von Wohnungen in den vergangenen Jahren fehlt in Potsdam weiter Wohnraum. «Aktuell fehlen rund 2.400 Wohnungen in Potsdam», hieß es vom den Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel. Grundlage sei eine Untersuchung des Pestel-Instituts im Auftrag des Verbandes. Derzeit gebe es rund 104.300 Wohnungen in Potsdam. Damit sei der Wohnungsbestand binnen 15 Jahren um 18.700 Wohnungen gewachsen.

Der steigende Bedarf sei auch mit einer Zunahme der Jobs in Potsdam zu erklären, sagte Matthias Günther vom Pestel-Institut. «Also ist mit mehr Arbeitsplätzen auch der Bedarf an Wohnungen nach oben gegangen.» Es brauche nun den Neubau von Wohnungen.





Wohnungsdefizit auch in Cottbus

In Frankfurt (Oder) gibt es nach Angaben des Instituts derzeit rund 34.200 Wohnungen. «Das sind rund 700 Wohnungen weniger als noch vor 15 Jahren.» In Cottbus stieg derweil der Wohnungsbestand in den vergangenen 15 Jahren um drei Prozent auf etwa 58.700 Wohnungen. Dennoch gebe es ein Wohnungsdefizit von circa 1.300 Wohnungen.

Das Pestel-Institut berechnete den Wohnungsbedarf auf Ebene der 401 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Datenbasis sind einerseits die Großerhebungen wie die Gebäude- und Wohnungszählung und die Volkszählung 1987 in Westdeutschland, die Gebäude- und Wohnungszählung 1995 in Ostdeutschland, der Zensus 2011 und der Zensus 2022. Hinzu kommen die amtlichen Fortschreibungen von Bevölkerung und Wohnungsbestand sowie die Bautätigkeitsstatistik.