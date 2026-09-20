Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Ein Mann hat in Eisenhüttenstadt aus Ärger über Kinderlärm zu einer Schreckschusswaffe gegriffen und einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei ausgelöst. Der Mann habe sich am Samstag durch Lärm von Kindern in der Nähe seines Hauses gestört gefühlt, teilte die Polizei mit. «Um seinem Unmut Nachdruck zu verleihen, schoss er in die Luft.»

Da der Hintergrund und die Art der Waffe zunächst nicht bekannt waren, rückten auch Spezialkräfte an. Sie stellten bei dem Einsatz eine weitere Schreckschusswaffe und eine Luftdruckwaffe samt Munition und Waffenschein sicher, wie es in der Polizeimitteilung hieß. Es wurde Strafanzeige erstattet.



