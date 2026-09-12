Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Wer sucht zum neuen Wintersemester noch einen Studienplatz? An den Universitäten in Brandenburg gibt es Dutzende zulassungsfreie Bachelor-Studiengänge, für die sich jeder und jede einschreiben kann. Für Kurzentschlossene: Antragsschluss ist der kommende Dienstag, der 15. September.

Wichtig: Zulassungsfrei bedeutet, dass es kein Auswahlverfahren etwa über die Abiturnote wie den Numerus Clausus gibt und dass meist keine Platzbeschränkung im Studiengang herrscht. Die allgemeinen Voraussetzungen wie eine gültige Hochschulzugangsberechtigung müssen Interessierte aber erfüllen. In Ausnahmefällen sind auch weitere Nachweise wie Sprachkenntnisse notwendig.





Ein Jahr Orientierungsstudium in Cottbus und Senftenberg

«An der BTU sind bis auf den Studiengang Lehramt Primarstufe alle Bachelorstudiengänge zulassungsfrei», heißt es von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Insgesamt sind Bachelor-Abschlüsse in 30 Studiengängen von Architektur, Medizintechnik und Soziale Arbeit bis Wirtschaftsmathematik möglich. Die Immatrikulation läuft schon seit dem 20. April.

Einen besonderen Service für Unentschlossene bietet die BTU außerdem an: «Wer noch nicht weiß, welcher Studiengang wirklich zu ihm passt, für den empfehlen wir das Orientierungsstudium.» Ein Jahr lang können mit diesem Orientierungsstudium an den Standorten in Cottbus und Senftenberg verschiedene Studiengänge ausprobiert werden. Die Wahl des passenden Bachelors soll intensiv begleitet werden.

Lehre auf Deutsch, Englisch und Polnisch an der Viadrina

An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) startet zum Wintersemester ein gänzlich neuer Bachelor-Studiengang: Kultur und Gesellschaft. Er ist zulassungsfrei. Es gehe darum, «die unterschiedlichen Geschichtsverläufe, Strukturen und Ideen zu verstehen, die unseren Gesellschaften zugrunde liegen und unsere heutige kulturelle und soziale Welt prägen», beschreibt es die Uni.

Weitere zulassungsfreie Studiengänge in Frankfurt heißen etwa Internationale Betriebswirtschaftslehre, Recht und Politik, Wirtschaft und Recht und Wirtschaftsprüfung. Gelehrt wird oft auf Deutsch und auf Englisch. Einen Fokus setzt die Uni auch auf das Nachbarland Polen. Das zulassungsfreie deutsch-polnische Jurastudium «Bachelor of German and Polish Law» beispielsweise wird auf Deutsch und Polnisch unterrichtet.

In Potsdam gibt es vier neue, zulassungsfreie Bachelor-Studiengänge

An der Universität Potsdam können sich Studierwillige einfach online für zulassungsfreie Bachelorstudiengänge immatrikulieren. Auch an der größten Uni Brandenburgs gibt es mehrere grundständige Fächer ohne Numerus Clausus: Dazu zählen Chemie, Computerlinguistik, Geowissenschaften, Linguistik, Mathematik und Physik. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelors können Interessierte zum Beispiel Erziehungswissenschaft, Geschichte, Jüdische Studien, Kulturwissenschaft und Religionswissenschaft wählen. Auch einige Fächer im Lehramtsstudium sind laut Uni zulassungsfrei.

«Mit Anglophone Postcolonial Studies startet der erste englischsprachige Bachelorstudiengang der Universität Potsdam», teilt die Uni mit. Er sei wie drei weitere neue Studiengänge zum Wintersemester 26/27 zulassungsfrei – einzig eine Eignungsprüfung in Englisch müsse absolviert oder ein anerkanntes Äquivalent nachgewiesen werden. Die weiteren neuen Studiengänge heißen: Geisteswissenschaften: Mensch, Kultur und Gesellschaft, Literaturen und Kulturen in Theorie und Praxis sowie Sprachen und Diversität.