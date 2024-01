München (dpa) – Der 1. FC Union Berlin steht heute im Nachholspiel beim FC Bayern München vor einer besonders schweren Aufgabe. Nach der überraschenden Niederlage des Titelverteidigers gegen den SV Werder Bremen machen sich die Eisernen auf eine entsprechende Reaktion des Rekordmeisters bereit. «Die Münchner gehen sicherlich mit Wut im Bauch in die Partie», prophezeite Trainer Nenad Bjelica.

Im Kampf gegen den Abstieg benötigt seine Mannschaft aber selbst unbedingt weitere Punkte. Vor der Partie, die am 13. Spieltag wegen Schneefalls ausgefallen war, belegen die Berliner den 15. Platz in der Fußball-Bundesliga. Auf der anderen Seite drohen die Bayern, ohne einen Sieg den Anschluss an Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen zu verlieren. Allerdings konnten die Unioner in acht Versuchen nie gegen die Münchner gewinnen.