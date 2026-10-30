Berlin (dpa) – Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli fordert nach der Pokal-Packung in Köln eine Reaktion seiner Mannschaft. «Es ist wichtig, dass wir wieder unsere DNA, unsere Genetik, unsere Kompaktheit auf den Platz kriegen. Ich sage es mit Wörtern, aber am Schluss müssen wir es auf den Platz bringen. Punkt», sagte der Schweizer vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit den Rheinländern in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Berlin.

«Das haben wir besprochen, ganz, ganz deutlich noch heute Morgen mit dem Team, individuell, mit dem Mannschaftsrat, ganz klar. Wir wollen ganz anders auftreten», sagt der 50-Jährige. Jedem Spieler müsse klar sein: «So können wir nicht auf den Platz gehen.» Am Dienstag waren die Köpenicker bei den Kölnern mit 0:5 unter die Räder geraten. Besonders in der zweiten Halbzeit gab es kaum noch Gegenwehr von Union.





Lustrinelli: «Das regt mich auf»

Er habe viel Stolz, sagte Lustrinelli. «Das regt mich auf, wenn wir so verlieren auf dem Platz. Wir haben wirklich Bock, ganz anders aufzutreten», erklärte er. In der Bundesliga stehen die Eisernen auf Rang 17, sind aber immerhin seit drei Spielen ungeschlagen. Der eine Ausreißer in Köln dürfe das Selbstvertrauen nicht schwanken lassen, forderte der Trainer.

Der 50-Jährige hofft auch auf einen Heimvorteil im Stadion An der Alten Försterei. Dafür müsse die Mannschaft die Fans aber auch mitnehmen. Verzichten muss der Schweizer weiter auf Angreifer Andrej Ilic sowie den gesperrten und verletzten Abwehrmann Felix Uduokhai.