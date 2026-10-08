Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen von Union Berlin haben sich mit einem überzeugenden Testspielsieg innerhalb der Länderspielpause in ein freies Wochenende verabschiedet. Mit 4:0 (3:0) gewann der Bundesligist gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten Turbine Potsdam.

Auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz hatten Lea Aseko (8. Minute), Dina Orschmann (14.) und Nele Bauereisen (17.) frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt. Union-Trainerin Marie-Louise Eta nahm zahlreiche Wechsel vor und gab auch U23-Spielerinnen Spielzeit.





Auch der zwischenzeitlich einsetzende Starkregen ließ das Spielniveau sinken, sodass die Berlinerinnen nach dem Seitenwechsel nur noch einmal jubeln durften. Anna Weiß sorgte drei Minuten vor Abpfiff für den Endstand.

Die Unionerinnen dürfen nun ein freies Wochenende genießen. Am 18. Oktober empfangen die Köpenickerinnen den 1. FC Nürnberg (14.00 Uhr/MagentaSport). Die auf dem vorletzten Platz liegenden Turbinen treten gleichzeitig beim Tabellendritten VfL Bochum an.