Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen von Union Berlin eröffnen die 37. Saison der Bundesliga mit einem Topspiel gegen Double-Sieger Bayern München. Während die Münchnerinnen ab Freitag (18.20 Uhr/ZDF-Livestream/DAZN/MagentaSport) ihren fünften Meistertitel in Serie anpeilen, will der Tabellenneunte des Vorjahres die Premierensaison in der neuen Spielzeit toppen und in vordere Regionen klettern.

Angesichts von fünf zum Teil hochkarätigen Verstärkungen zählt das Team von Trainerin Marie-Louise Eta zu den möglichen Verfolgerinnen der Bayern. Die Generalprobe mit dem 3:1-Sieg bei Paris St. Germain am vergangenen Wochenende macht den Berlinerinnen Mut auf eine Überraschung zu Saisonbeginn.



