Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin will sich für die Klatsche im DFB-Pokal revanchieren und den 1. FC Köln in der Tabelle der Fußball-Bundesliga überholen. Fünf Tage nach dem 0:5 trifft die Mannschaft von Mauro Lustrinelli erneut auf den Konkurrenten aus dem Rheinland. Das zweite Duell findet heute (15.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei statt.

Die Köpenicker stecken seit Wochen im Tabellenkeller fest und liegen zwei Zähler hinter dem FC. Die Eisernen müssen weiter auf Angreifer Andrej Ilic sowie den verletzten und gesperrten Abwehrspieler Felix Uduokhai verzichten. Sowohl Lustrinelli als auch Kölns Trainer René Wagner stehen unter Druck.



