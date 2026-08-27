Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Lücken nach den Abgängen von Diogo Leite und Danilho Doekhi geschlossen. Die Köpenicker verpflichten mit Felix Uduokhai von Besiktas Istanbul einen vierten Innenverteidiger, wie der Verein mitteilte. Zu Ablösemodalitäten und Vertragslaufzeit machte Union wie gewohnt keine Angaben.

«Für mich fühlt sich dieser Wechsel wie genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt an. Ich habe die Bundesliga vermisst und wollte Teil eines ambitionierten Clubs werden», äußerte der Defensivspieler.





Der 28 Jahre alte gebürtige Annaberg-Buchholzer kehrt nach zwei Spielzeiten in der türkischen Millionenstadt in die Bundesliga zurück, in der er bereits 150 Spiele (4 Tore) für den FC Augsburg und den VfL Wolfsburg bestritten hat.

«Felix bringt ein Profil mit, das auf dem Markt nicht leicht zu finden ist. Er ist zweikampfstark, verfügt über einen guten Spielaufbau und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau aus vielen Jahren Bundesliga sowie von einem Spitzenklub der Süper Lig», begründete Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt, die Verpflichtung.