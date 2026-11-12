Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auch in der Länderspielpause nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden. Beim Zweitligisten VfL Wolfsburg kassierte die Mannschaft von Union-Trainer Mauro Lustrinelli ein verdientes 0:2 (0:1).

Vor 545 Besuchern im AOK Stadion, das direkt neben der Volkswagen Arena liegt, erzielten Alessio Besio in der 28. Minute und Aaron Zehnter (83.) die Tore für den Erstligaabsteiger. Der VfL hatte klare Chancenvorteile.





Verzichten musste Union auf seine fünf Auswahlspieler Andras Schäfer (Ungarn), Michel Aebischer (Schweiz), Woo-Yeong Jeong (Südkorea), Tom Rothe (U21) und Linus Güther (U17).

Wolfsburg mit Arnold, Reese und Glatzel

Wolfsburg schickte eine respektable Mannschaft ins Rennen. Vier Tage nach dem 1:2 bei Hertha BSC standen Torwart Timon Wellenreuther, Kapitän Maximilian Arnold sowie die Offensivspieler Fabian Reese und Robert Glatzel in der Anfangsformation.

Die Union-Profis haben von Freitag bis Sonntag trainingsfrei. Das nächste Punktspiel von Union findet am 21. November im Stadion An der Alten Försterei gegen RB Leipzig statt (15.30 Uhr/DAZN und Sky). Wolfsburg empfängt bereits um 13.00 Uhr den Tabellenletzten Holstein Kiel.