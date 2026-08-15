Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin musste im letzten Testspiel seiner Sommervorbereitung eine weitere Niederlage hinnehmen. Die Köpenicker unterlagen dem Premier-League-Club Ipswich Town eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt mit 2:4 (1:3). Vor 12.421 Fans im Stadion An der Alten Försterei erzielten Zeno van den Bosch zum 1:0 in der 9. Minute und Josip Juranovic zum 2:3 (53.) die Union-Tore.

Für Ipswich, das 1962 Meister, 1978 Pokalgewinner und 1981 UEFA-Cup-Sieger wurde, trafen Jack Clarke (16.), Emersonn (40.), Dara O’Shea (45./+1) und Kasey McAteer (68.). Bei hochsommerlichen Temperaturen wirkten die Engländer vor allem im ersten Durchgang zielstrebiger und insgesamt gefälliger.





Union-Trainer Mauro Lustrinelli setzte erneut auf ein 4-4-2-System. Im Tor wechselten sich Carl Klaus und Matheo Raab zur Pause ab. Mit den Verteidigern Zeno van den Bosch und Marvin Friedrich sowie Angreifer Emmanuel Latte Lath standen alle drei Neuverpflichtungen in der Startelf.

Nur drei Siege in den Testspielen

Auf den Außenbahnen erhielten zunächst Josip Juranovic und Tom Rothe den Vorzug vor Chrstopher Trimmel beziehungsweise Derrick Köhn. Erneut nicht zum Einsatz kamen die angeschlagenen Angreifer Andrej Ilic und Oliver Burke sowie die Verteidiger Robert Skov und Stanley Nsoki. Auch Stamm-Torwart Frederik Rönnow ist weiterhin nicht einsatzfähig.

Von zehn Vorbereitungsspielen konnte das Team nur drei gewinnen. Die Berliner absolvieren ihr erstes Pflichtspiel am 23. August in der ersten Pokalrunde bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Am Samstag startet Union zu Hause gegen Frankfurt in die Bundesliga.

Die Frauen des Vereins erleben bereits am Freitag (18.20 Uhr) daheim gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger FC Bayern München ihr erstes Meisterschaftsspiel. Es ist der offizielle Auftakt zur 37. Bundesliga-Saison der Frauen.

Die Eisernen Ladies gewannen ihr letztes Testspiel beim letztjährigen französischen Tabellendritten Paris St. Germain mit 3:1. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Tore für die Gäste schossen Lia Kamber per Doppelpack (14./45.+3) und Neuverpflichtung Jill Janssens (47.).