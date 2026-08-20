Berlin (dpa) – Union Berlin hat den Vertrag mit Andrej Ilic verlängert. Der serbische Stürmer, der im Sommer 2024 zunächst vom französischen Erstligisten OSC Lille ausgeliehen worden war, bleibt den Berlinern somit auf eine weitere unbestimmte Zeit erhalten.

Der 26-Jährige erzielte in seiner Leihsaison sieben Tore in 16 Spielen. Nach der Verpflichtung im Sommer 2025 kamen sechs Treffer hinzu. Insgesamt war Ilic, der bereits in Serbien, Lettland, Norwegen und Frankreich gespielt hat, in 50 Pflichtspielen für Union an 13 Toren und zwölf Vorlagen beteiligt.





«Andrej hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt», sagte Profifußball-Geschäftsführer Horst Heldt zur Verlängerung, «er verfügt über die Qualitäten, die einen modernen Mittelstürmer auszeichnen: Präsenz, Durchsetzungsvermögen, Torgefahr und gleichzeitig die Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten.»