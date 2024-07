Längenfeld (dpa) – Bo Svensson hat nach dem Testspielsieg gegen Dynamo Kiew ein positives Abschlussfazit des ersten Trainingslagers von Union Berlin gezogen. «Es ist immer wichtig, Spiele zu gewinnen. Kiew spielt am Dienstag in der Champions-League-Qualifikation. Sie sind körperlich und vom Spiel her viel weiter als wir», sagte Svensson nach dem 3:2-Erfolg gegen den ukrainischen Top-Club in Österreich. «Das hat man gesehen. Wir hatten echt damit zu kämpfen, durchzukommen – sowohl körperlich als auch taktisch. Aber das ist normal für diese Phase», meinte der Däne.

Nächster Test gegen Glasgow Rangers

Am Freitagvormittag reiste der Berliner Fußball-Bundesligist nach dem sechstägigen Trainingslager in Tirol wieder aus Längenfeld nach Hause. Seinen Spielern gönnt Svensson eine kleine Verschnaufpause. Die Akteure des Trainingslager-Kaders haben bis einschließlich Dienstag frei. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das nächste Testspiel am 27. Juli (17.00 Uhr) gegen Glasgow Rangers.

Einen Tag später, am 28. Juli, beginnt dann das nächste Trainingslager in Neuruppin. Dort wird sich Union bis zum 3. August aufhalten. Das erste Pflichtspiel steht am 17. August in der ersten DFB-Pokalrunde beim Greifswalder FC an. Zum Bundesliga-Auftakt spielt Union am 24. August bei Svenssons Ex-Club Mainz 05.