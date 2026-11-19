Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin will die Serie von vier Pflichtspielen ohne Sieg gerade gegen den ungeliebten Gegner RB Leipzig beenden. «Ich erwarte Mut. Wir wollen mutiger werden – vor allem zu Hause», sagte Union-Trainer Mauro Lustrinelli vor der Partie im Stadion an der Alten Försterei am Samstag (15.30 Uhr/Sky), «wir müssen alles machen, um den Sieg zu provozieren.»

Trotz der zuletzt suboptimalen Leistungen der Mannschaft und dem damit verbundenen Fall auf den 16. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga hofft der Trainer auf eine hohe Intensität gegen den Tabellenvierten, der nach einem holprigen Start im Laufe des ersten Saisonviertels in die Spur gefunden. Mit bisher 27 erzielten Toren konnte RB gleich 20 Mal häufiger jubeln als die Berliner, die nach neun Spieltagen gerade einmal sieben Treffer erzielt haben.





Teamevent unterhalb der Woche zur Lockerung

Lustrinelli sieht aber die Sturmflaute nur als einen kleinen Teil des Gesamtbildes an. «Mir geht es darum, über 90 Minuten unsere Qualität auf den Platz zu bringen und bei Fehlern trotzdem unseren Plan zu verfolgen», sagte der Schweizer.

In der Länderspielpause hat er deshalb mit den daheimgebliebenen Spielern an der Intensität gearbeitet. Zudem organisierte der 50-Jährige, der gegen Leipzig auf Josip Juranovic, Felix Uduokhai, Robert Skov und Stanley Nsoki verzichten muss, unterhalb der Woche ein Teamevent, mit dem er die Atmosphäre auch außerhalb des Stadions lockern wollte.

Der Trainer selbst wird am Samstag vor allem in der Anfangsphase des Spiels gefragt sein. Traditionell schweigen die Unioner Anhänger die ersten 15 Minuten, wenn es gegen die Rasenballer aus der Messestadt geht. «Einige Spieler kennen das, für andere ist es neu», sagte Lustrinelli, «ich werde aktiver sein, wenn die Fans ruhig sind.»