Berlin (dpa) – Union Berlins Trainer Nenad Bjelica sieht bei seiner Mannschaft vor dem Duell mit dem 1. FC Köln im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein generelles Steigerungspotenzial. «Wir können uns in alle Bereichen verbessern, das ist jedem klar», sagte der Kroate vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei.

Bei defensiver Stabilität, dem Umschaltspiel und Aufbauspiel habe er Mängel erkannt, meinte Bjelica bei der Pressekonferenz am Dienstag. Nur im Punkt Charakter könne er seinen Spielern nichts vorwerfen, auch nicht nach dem enttäuschenden 0:3 beim VfL Bochum am vergangenen Samstag.

Zur Einstimmung gegen Köln ließ Bjelica am Dienstag extra 20 Minuten mit taktischen Elementen im Stadion trainieren. «Die Situation ist nicht einfach. Der Verein hat in den vergangenen Jahren immer oben gespielt», sagte der 52-Jährige. Er brauche nun Spieler, die «bereit sind, den Abstiegskampf anzunehmen.»

Union Berlin liegt bei gleicher Punktzahl (10) und Tordifferenz (-16) nur wegen der mehr erzielten Treffer einen Platz vor Köln auf Rang 15. Bjelica hofft, durch einen Sieg mit einem kleinen Polster in die kurze Winterpause zu gehen. Er spüre im Team eine «große Motivation nach so einem Herbst, der nicht der beste war, mit einem Sieg in den Urlaub zu gehen».