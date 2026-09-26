Berlin (dpa/bb) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat das Abschiedsspiel des ehemaligen Union-Kapitäns Damir Kreilach mit einem glücklichen Sieg abgeschlossen. Beim 1:0 (1:0) gegen den kroatischen Erstligisten HNJ Rijeka erzielte Tim Skarke vor rund 8.500 Zuschauern im Stadion Kantrida – darunter 850 Fans aus Berlin – bereits nach fünf Minuten den einzigen Treffer des Abends.

Die Begegnung bei Kreilachs Heimatverein wurde um 19.17 Uhr angepfiffen, weil der Kroate früher bei Union die Rückennummer 19 und bei Rijeka die 17 trug. Kreilach spielte am Ende der ersten Hälfte für drei Minuten noch einmal bei Union mit. Zwischen der 83. Minute und dem etwas verfrühten Schlusspfiff trug der jetzige Manager der Leihspieler Rijekas letztmalig das HNK-Trikot. Danach ging Kreilach zwischen einem Spalier, das beide Teams gebildet hatten, vom Feld.





Kreilach in Legenden-Elf von Union gewählt

Kreilach, der für Union in 157 Pflichtspielen zwischen Sommer 2013 und Januar 2018 33 Tore erzielt hatte, wurde im Januar 2026 anlässlich des 60. Vereinsgeburtstages in die Legenden-Elf der Union-Geschichte gewählt.

Die Berliner reisen am Sonntag nach Hause. Am Dienstag geht es mit dem Training in der Hauptstadt weiter. Das nächste Spiel in der Bundesliga gegen den starken Aufsteiger SV Elversberg steht am 10. Oktober im Stadion An der Alten Försterei an.