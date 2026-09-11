Berlin (dpa) – Union Berlin will zum Auftakt des dritten Spieltages in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg einfahren. Gegen Aufsteiger Schalke 04 soll im Stadion An der Alten Försterei am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nach einem Remis und einer Niederlage das Punktekonto ausgeglichen werden.

Verzichten muss Union-Trainer Mauro Lustrinelli weiter auf die Stürmer Andrej Ilic und Oliver Burke sowie die Abwehrspieler Stanley Nsoki und Marvin Friedrich. Neuzugang Kastriot Imeri machte zwar schon Teile des Trainings mit, wird aber zunächst auf der Bank Platz nehmen.





Gegen den punktgleichen Aufsteiger, der mit einem beachtenswerten 0:0 gegen Meister Bayern München nach Köpenick anreist, gibt es ein Wiedersehen mit Robin Gosens und Loris Karius, die beide eine Saison lang bei den Berlinern unter Vertrag standen.

In bisher insgesamt sechs Duellen in der Bundesliga gab es jeweils einen Sieg sowie eine Niederlage bei vier Unentschieden. Auch die letzte Begegnung endete am 21. Spieltag der Saison 2022/2023 torlos.

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