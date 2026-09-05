Dortmund (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Ligarivalen 1. FC Köln antreten. Weltmeister Bastian Schweinsteiger hatte die Mannschaft von Union-Trainer Mauro Lustrinelli im Fußballmuseum in Dortmund als vierte Paarung gezogen. Union war durch einen 4:2-Erfolg bei Zweitligist Eintracht Braunschweig in die zweite Runde eingezogen, Köln hatte mit 2:1 beim Drittligisten Würzburger Kickers gewonnen. Gespielt wird am 27. und 28. Oktober.

«Im DFB-Pokal kann jede Auslosung ihren eigenen Reiz entwickeln. Unabhängig davon freuen wir uns auf den Effzeh und werden die Aufgabe mit der nötigen Konzentration und dem entsprechenden Respekt angehen», sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin, nach der Auslosung. Der Funktionär, der als Aktiver sowie als Manager in der Domstadt unterwegs war, formulierte den Anspruch: «Unser Ziel ist klar: Wir wollen die nächste Runde erreichen.»





Hertha zu Jeddeloh II

Hertha BSC muss derweil beim Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II antreten. Der Viertligist hatte in der ersten Runde mit dem 1. FC Heidenheim bereits einen Zweitligisten mit 5:2 aus dem Wettbewerb gekegelt. «Hertha ist ein geiles Los», sagte Jeddelohs Sportlicher Leiter Olaf Blanke im Rahmen der Ziehung in der ARD-Sportschau. «Wir werden das Spiel über 120 Minuten rocken und dann im Elfmeterschießen weiterziehen.»

Hertha war in der ersten Runde durch ein 4:2 nach Elfmeterschießen beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken weitergekommen.