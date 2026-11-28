Berlin (dpa) – Beim großen Wiedersehen in Mainz stehen Union Berlin und Trainer Mauro Lustrinelli unter besonderem Druck. Beim Gastspiel bei den von Union-Legende Urs Fischer trainierten Rheinhessen könnten die Köpenicker im Falle einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr/DAZN und Sky) den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verlieren. Lustrinelli, der ein halbes Jahr unter seinem Schweizer Landsmann als Co-Trainer fungierte, stünde nach elf Spieltagen in der Fußball-Bundesliga vor dem Aus.

Der 50 Jahre alte Trainer muss in der Mainzer Mewa-Arena gleich auf zahlreiche Spieler verzichten. Rani Khedira, Livan Burcu, Felix Uduokhai und Josip Juranovic fehlen verletzt oder angeschlagen, Innenverteidiger Zeno Van Den Bosch steht nach fünf Gelben Karten nicht zur Verfügung.





Union weist nach zehn Spieltagen als Tabellenvorletzter sieben Punkte auf und liegt derzeit drei Punkte hinter Platz 15. Mit einem Erfolg könnten die seit sechs Pflichtspielen sieglosen Berliner mit den seit fünf Liga- und Pokalspielen erfolglosen Mainzern nach Punkten gleichziehen.

Hertha will Startrekord ausbauen

Dagegen will Hertha BSC seinen Startrekord von bisher elf Siegen und einem Remis in der eingleisigen zweiten Liga weiter ausbauen. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.00 Uhr/Sky), bei dem die Fans beider Vereine das 50-jährige Bestehen der blau-weißen Fanfreundschaft feiern, fordert Hertha-Trainer Stefan Leitl den nächsten Dreier. Der 49-Jährige kann dabei auf sein gesamtes Team zurückgreifen.