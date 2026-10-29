Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin können mit dem Erreichen des Viertelfinales im DFB-Pokal Vereinsgeschichte schreiben. Dafür ist an diesem Samstag (13.00 Uhr) ein Sieg beim Hamburger SV notwendig. «Der Pokal ist immer ein besonderer Wettbewerb. Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale kommen. Wir wissen aber auch, dass wir dafür wieder sehr viel investieren müssen», sagte Union-Trainerin Marie-Louise Eta.

Schon am vergangenen Sonntag hatte es Union im Hamburger Volkspark mit demselben Gegner in der Bundesliga zu tun. Da reichte es für die Berlinerinnen trotz überlegener Spielweise und einer Fülle von Torgelegenheiten nur zu einem spektakulären 4:4.





Union seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen

Union rannte ständig einem Rückstand hinterher. Das soll sich beim schnellen Wiedersehen nicht wiederholen. «Es muss nicht konkret anders laufen, sondern wir müssen einfach unser Spiel weiter durchziehen. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir weiterkommen», sagte Torfrau Nadine Böhi.

Die Berlinerinnen sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Nach vier Bundesliga-Niederlagen zu Beginn der Saison soll der Aufwärtstrend weitergehen. Die Flut der Gegentore beim Torfestival in Hamburg hatte aber auch etwas Positives. «Wir haben dort viele Rückschläge verkraften müssen, sind dreimal zurückgekommen», sagte Eta und fügte an: «Manchmal hat man sich gefragt, wie verrückt ist das eigentlich, was dort auf der Anzeigetafel steht. Es wäre sicherlich auch ein Sieg verdient gewesen.»

Vielleicht kann in Hamburg auch Eileen Campbell wieder mitwirken. Beim ersten Duell mit dem HSV war die Angreiferin angeschlagen auf der Bank geblieben. Die österreichische Nationalspielerin hatte in den drei Bundesligaspielen zuvor zwei Tore erzielt und einen Treffer vorbereitet.