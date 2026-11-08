Berlin (dpa) – Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Fußball-Bundesliga ihren vierten Saisonsieg verpasst. Die Schützlinge von Trainerin Marie-Louise Eta kamen heute nachmittag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Es war am Ende aber eine gerechte Punkteteilung. Die Eisernen Ladies bleiben mit elf Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Vor 6.161 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielte Lina Hausicke in einer ausgeglichenen Partie in der 43. Minute den 1:1-Ausgleich für Union. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Judit Pujols genau auf die 28-Jährige, die wuchtig per Kopf vollendete. In einer fahrigen Schlussphase konnte keines der beiden Teams den Siegtreffer erzwingen.





Hoffenheim war durch Linda Natter früh mit 1:1 (11.) in Führung gegangen. Die 21 Jahre alte Österreicherin versenkte einen schönen Schuss aus gut zwanzig Metern im Netz. Union ist trotz der Punktverluste immerhin nunmehr seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, fünf davon in der Bundesliga. Das nächste Meisterschaftsspiel der Unionerinnen findet am kommenden Samstag bei Werder Bremen statt.