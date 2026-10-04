Stuttgart (dpa) – Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Fußball-Bundesliga ihren zweiten Meisterschaftssieg eingefahren. Die Schützlinge von Trainerin Marie-Louise Eta kamen beim Aufsteiger VfB Stuttgart zu einem deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg.

Vor 3330 Besuchern im GAZI-Stadion auf der Waldau sorgte Samantha Steuerwald wie schon beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig mit einem Traumtor aus der Distanz für Jubel. Diesmal war es die 1:0-Führung in der 24. Minute. Im zweiten Durchgang traf Lina Hausicke zum 2:0 (51.) und 4:0 (83.) mit ihren ersten Bundesliga-Toren doppelt für Union. Die Vorentscheidung zum 3:0 besorgte Jill Janssens (73.). Stuttgart hätte die Partie nach dem 0:2-Rückstand spannend machen können. Doch Gäste-Torhüterin Nadine Böhi hielt ihren Kasten sauber.





In der kommenden Länderspielpause testen die Berlinerinnen am kommenden Donnerstag (13 Uhr) auf dem Sportplatz an der Dörpfeldstraße in Berlin-Adlershof gegen den Zweitligisten Turbine Potsdam.