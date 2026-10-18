Berlin (dpa/bb) - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben ihr drittes Bundesligaspiel in Serie gewonnen und den Abstand auf die Abstiegsränge weiter vergrößert. Die Mannschaft von Trainerin Marie-Louise Eta gewann gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (2:1) und liegt mit neun Zählern aus sieben Spielen im Tabellenmittelfeld.

Eileen Campbell (32. Minute) und die Ex-Nürnbergerin Nele Bauereisen (43.) erzielten die Tore für die Köpenickerinnen. Für den «Club» traf Lara Meroni (39.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.





Torschützin verletzt ausgewechselt

Die weiter sieglosen Nürnbergerinnen konnten zeitweise das Spiel in die Union-Hälfte verlagern. Zwingende Chancen sprangen dabei noch nicht heraus. Erst nach einer halben Stunde fand Union besser ins Spiel und nutzte eine der ersten Gelegenheiten zur Führung.

Nach der etwas glücklichen Pausenführung übernahm Union im zweiten Durchgang die Kontrolle. Der zweite Heimsieg hätte bei Gelegenheiten von Naika Reissner (56.), Bauereisen (61.), Jill Janssens (63./Latte) und Jella Veit (85.) höher ausfallen können. Torschützin Bauereisen musste in der Schlussphase verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Für die Union-Frauen folgen nun gleich zwei Auswärtsspiele beim Hamburger SV. Am kommenden Sonntag steht zunächst das Bundesligaspiel an. Am 31. Oktober geht es für die Partie im Achtelfinale des DFB-Pokals wieder nach Hamburg.