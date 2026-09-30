Berlin (dpa/bb) - Die Fußballerinnen von Union Berlin peilen auch ohne Lisa Heiseler den dritten Pflichtspielsieg in Serie an. Die Kapitänin hatte sich beim 5:0-Erfolg im DFB-Pokal beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg verletzt und wird auch im Gastspiel bei Aufsteiger VfB Stuttgart am Sonntag (16.00 Uhr) fehlen.

Das Training wieder aufgenommen hat Lisanne Gräwe. Ob die Mittelfeldspielerin in Stuttgart schon spielen kann, ist allerdings noch offen. Weiterhin passen müssen Anna Aehling, Cara Bösl, Hannah Eurlings, Ida Heikkinen, Korina Janež, Mariann Noack und Tanja Pawollek.





Rückenwind durch Ergebnisse

Nach einer ruckeligen Anfangsphase haben sich die Frauen aus Köpenick durch den Pokalerfolg und den ersten Ligasieg beim 3:2 gegen RB Leipzig aber viel Selbstvertrauen geholt. «Die Ergebnisse geben uns viel Rückenwind und Selbstvertrauen. Auch von der Art und Weise waren wir sehr zufrieden. So kann es auf jeden Fall weitergehen», sagte Trainerin Marie-Louise Eta.

Stuttgart steht nach fünf Spieltagen als Tabellensiebter mit acht Zählern fünf Punkte besser als die Hauptstädterinnen da. Der VfB konnte seine drei letzten Meisterschaftspartien aber nicht mehr gewinnen. Am vergangenen Samstag mühte sich Stuttgart im DFB-Pokal beim Zweitligisten Turbine Potsdam nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung weiter.