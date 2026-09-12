Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin stecken in einer Krise. Trainerin Marie-Louise Eta muss weiter auf ihren ersten Bundesliga-Sieg mit den Köpenickerinnen warten. Die Eisernen verloren beim 1. FC Köln mit 0:3 (0:1) und kassierten am vierten Spieltag die vierte Niederlage.

Union-Keeperin Nadine Böhi (19.) brachte die Kölnerinnen mit einem Eigentor in Führung. Pauline Bremer (50.) und Lydia Andrade (83.) legten in der zweiten Halbzeit nach und machten das katastrophale Wochenende aus Union-Sicht perfekt. Am Vorabend hatten bereits die Männer mit 1:3 gegen Schalke verloren.





Die Köpenickerinnen waren eigentlich mit hohen Ambitionen in die Spielzeit gestartet. Doch statt um die vorderen Tabellenplätze mitzuspielen, findet sich der Hauptstadt-Club nun auf dem letzten Rang wieder. Nach dem Umbruch im Sommer ist die Mannschaft noch nicht zusammengewachsen.