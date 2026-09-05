Leverkusen (dpa) – Im achten Anlauf will Union Berlin endlich einen Sieg bei Bayer Leverkusen schaffen. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019 haben die Eisernen bei der Werkself noch nicht gewonnen. Das letzte Tor in der BayArena liegt auch schon mehr als viereinhalb Jahre zurück. Grischa Prömel traf damals beim 2:2 doppelt. Der nächste Versuch steht für Union am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am zweiten Spieltag der neuen Saison an.

Trainer Mauro Lustrinelli kann dabei erstmals in dieser Spielzeit wieder mit Torwart Fredrik Rønnow planen, der nach einer Verletzungsauszeit zumindest in den Kader zurückkehrt. Ob der Däne direkt zum Einsatz kommt oder Matheo Raab wie beim 3:3 zum Ligastart gegen Eintracht Frankfurt im Tor steht, ließ der Berliner Coach noch offen. Zugang Kastriot Imeri steht Union noch nicht zur Verfügung. Der Schweizer ist nach seinem Transfer noch im Aufbautraining.



