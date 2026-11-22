Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin steckt tief in der Krise, doch Trainer Mauro Lustrinelli begann seine Analyse einmal mehr so, als hätte seine Mannschaft gerade gewonnen. Der Schweizer lobte die «richtige Mentalität», das «hohe Pressing» und attestierte seinen Spielern eine «gute Stunde». Dabei waren die Eisernen kurz zuvor beim 1:5 (1:1) gegen RB Leipzig regelrecht auseinandergefallen.

Nach nur einem Sieg aus zehn Spielen ist Union auf einen direkten Abstiegsplatz der Fußball-Bundesliga abgerutscht. Der Druck auf Lustrinelli und Geschäftsführer Horst Heldt ist gewaltig. Doch statt Selbstkritik zu üben, ging der 50-Jährige mit seinen eigenen Spielern hart ins Gericht.





«Im Moment ist es so: Gegen Schluss in verschiedenen Spielen gibt es Spieler, die aufgeben», sagte Lustrinelli nach drei Gegentoren in den letzten 20 Minuten. Ein Verbalangriff, der in der Kabine nicht allzu gut ankommen dürfte.

Michel Aebischers Premierentreffer im Trikot der Köpenicker ging an diesem Abend völlig unter. Sieben magere Punkte, bereits 26 Gegentore und kaum Aussicht auf Besserung: Die Bilanz des Hauptstadtclubs ist erschreckend. Aus dem einstigen Abwehrbollwerk ist die Schießbude der Liga geworden. Nach der nächsten heftigen Abreibung gehen den Verantwortlichen um Präsident Dirk Zingler langsam die Argumente aus, um an Lustrinelli und Heldt festzuhalten.

Khedira spricht Klartext: «Desolat und katastrophal»

Wie tief die Verunsicherung sitzt, zeigte sich vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig. Torhüter Frederik Rönnow platzte angesichts der haarsträubenden Abwehrfehler der Kragen. «Wir müssen versuchen, unser Tor besser zu schützen. Es kann nicht sein, dass unser Torwart trotzdem jedes Mal der beste Mann auf dem Feld ist», räumte Rani Khedira später ein.

Der Führungsspieler redete nichts schön und rechnete mit der Defensivleistung seiner Mannschaft ab. «Zweite Halbzeit – Verteidigen eingestellt. Verdammt schlecht verteidigt. Gar nicht verteidigt. Viel zu einfach die Gegentore bekommen», schimpfte der Mittelfeldspieler. Was nach der Pause passiert sei, sei «desolat und katastrophal» gewesen.

Dabei waren die Eisernen vielversprechend gestartet und spielten mutig nach vorn. Auch in der zweiten Halbzeit erspielten sich die Berliner gute Möglichkeiten und hätten mehrfach zum 2:2 ausgleichen können. Doch nach dem dritten Gegentor fiel die Mannschaft komplett auseinander.

Lustrinelli stellt Qualität des Kaders infrage

Lustrinelli suchte die Gründe für den Zusammenbruch vor allem bei seinen Spielern. «Die Spieler müssen lernen, in dieser Phase mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen», sagte der 50-Jährige. Zugleich ließ er durchblicken, dass die Qualität des Kaders aus seiner Sicht nicht ausreiche. «Solange wir die besten Spieler auf dem Platz haben: Das geht schon.» Bei Wechseln werde es schwierig.

Auf die Frage, ob er weiterhin der richtige Trainer sei, antwortete Lustrinelli bei Sky ausweichend: «Wenn man das Spiel gesehen hat, schon – nach einer Stunde. Klar, dass ich mich auch über die letzten 20 Minuten frage. Das, ja, das kann man nicht einfach akzeptieren.»

Die Aussagen werfen Fragen auf. Wie soll der Schweizer die Wende schaffen, wenn er selbst Zweifel an der Qualität seiner Mannschaft erkennen lässt? Und wie lange schauen die Verantwortlichen noch zu?

Auch Heldt gerät immer stärker unter Druck

Die Krise ist längst nicht mehr nur eine Trainerfrage. Auch Heldt muss sich an der sportlichen Entwicklung messen lassen. Weder bei der Trainerwahl noch bei der Zusammenstellung des Profikaders bewies der 56-Jährige seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 ein glückliches Händchen.

Eine ausdrückliche Jobgarantie für Lustrinelli vermied er unter der Woche. Zugleich stellte er mögliche Verstärkungen in der Winterpause in Aussicht. Doch bis dahin muss Union dringend punkten.

Die nächsten Aufgaben gegen den Hamburger SV und den FSV Mainz 05 könnten deshalb richtungsweisend werden – nicht nur im Abstiegskampf, sondern auch für die Zukunft von Lustrinelli und Heldt.