Berlin (dpa/bb) – Bei einem Unfall mit einem Diplomatenauto sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der 31 Jahre alte Diplomat war am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug bei grüner Ampel über eine Kreuzung auf der Wilhelmstraße gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort sei er mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, das über rot gefahren sein soll.

Der zweite Wagen schleuderte nach dem Zusammenprall laut Polizei über die Fahrbahn und gegen ein parkendes Auto. Dabei stieß das Auto den Angaben zufolge mit einem 27 Jahre alten Fußgänger zusammen, der dadurch leicht verletzt wurde.





Der Fahrer des Wagens flüchtete nach dem Unfall. Sein 18 Jahre alter Beifahrer blieb sitzen und erlitt der Polizei zufolge Verletzungen an der Hand. Der Diplomat erlitt Prellungen am Bein sowie Hautabschürfungen.

Medienberichte, wonach ein Brautpaar in den Unfall verwickelt gewesen sein soll, bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht.