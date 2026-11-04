Berlin (dpa/bb) – Nach einem Unfall kommt es auf dem Berliner Stadtring in Richtung Wedding mitten im Berufsverkehr zu massivem Stau. Zunächst war die A100 zwischen Tempelhofer Damm und Sachsendamm gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Bluesky mitteilte. Ab der Johannisthaler Chaussee auf der A113 sei es zwischenzeitlich zu rund 90 Minuten Stau gekommen.

Kurz darauf teilte die VIZ mit, dass noch der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt seien. Aufgrund zu hoher Verkehrsbelastung sei auf der A100 Richtung Wedding auch der Tunnel Ortsteil Britz zwischen Dreieck Neukölln und Gradestraße gesperrt.



