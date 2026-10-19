Duben (dpa/bb) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 13 sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte gegen 6.00 Uhr zwischen Duben und Freiwalde auf Höhe der Raststätte Rüblingsheide (Dahme-Spreewald-Kreis) bei einem Überholvorgang ein Transporter mit dem Heck eines Lkw. Die sieben Verletzten saßen im Transporter. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt.

Wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers war die Autobahn zeitweise vollständig gesperrt. Inzwischen fließt der Verkehr wieder.



