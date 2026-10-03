Berlin (dpa/bb) – Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist im Ortsteil Gesundbrunnen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Der Junge soll am Freitagabend in einer Parkanlage mit einer Gruppe aus mehreren Personen aus bisher unbekannten Gründen in Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe ein Mitglied der Gruppe mit dem Messer mehrfach auf den 15-Jährigen eingestochen. Er kam mit Verletzungen im Bereich des Gesäßes ins Krankenhaus. Der Angreifer und der Rest der Gruppe konnten entkommen.



