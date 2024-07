Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll zwei 48- und 38-Jährige in einem Auto in Berlin-Wedding überfallen haben. Die beiden Männer hätten in der Nacht zum Sonntag in dem Wagen gesessen und sich unterhalten, als ein Unbekannter plötzlich die Fahrertür aufgerissen und dem 48-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, teilte die Polizei Berlin mit.

Der Beifahrer sei aus dem Auto gestiegen und habe den Unbekannten geschubst, hieß es. Daraufhin soll dieser mit einer Schusswaffe gegen die Brust des 38-Jährigen geschlagen haben. Der Unbekannte habe einen Rucksack mit Wertgegenständen aus dem Kofferraum genommen und flüchtete zu Fuß, wie es weiter hieß.

Die beiden Männer aus dem Auto erlitten Blutergüsse. Polizisten stellten per Atemtest beim 48-Jährigen, der vorher mit dem Auto gefahren sein soll, einen Alkoholwert von 1,9 Promille fest. Die Beamten ermitteln wegen schweren Raubs und gegen den 48-Jährigen wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr.