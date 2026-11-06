Angermünde (dpa/bb) – Unbekannte haben das sowjetische Ehrenmal in Angermünde beschädigt. Der obere Abschluss des Denkmals mit dem Sowjetstern sei in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam vom Bauwerk im Friedenspark gestoßen worden, teilte die Stadt in der Uckermark mit. Dabei sei das Bauteil in zwei große Teile sowie mehrere Fragmente zerbrochen.

Die Stadt verurteile die Tat ausdrücklich, hieß es. Die genaue Schadenshöhe werde derzeit ermittelt. Eine Strafanzeige sei erstattet worden.





Das sowjetische Ehrenmal im Friedenspark wurde den Angaben zufolge in den Jahren 1946 und 1947 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Es dient als Gedenkstätte für 36 sowjetische Soldaten und Zivilisten, deren Gebeine dort ruhen. Wegen erheblicher Schäden soll das Denkmal saniert werden.