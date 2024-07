Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben einem 18-Jährigen am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg in den Rücken gestochen. Der junge Mann kam am Freitagabend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin heute mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Demnach war der 18-Jährige mit den Angreifern zuvor in Streit geraten. Drei Unbekannte flüchteten laut Polizei. Womit die Täter zustachen, gab die Polizei zunächst nicht an. Nach «B.Z.»-Informationen handelte es sich um eine abgebrochene Flasche.