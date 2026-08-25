Berlin (dpa/bb) – Das Umweltbildungszentrum im Britzer Garten in Neukölln soll möglichst bald wieder aufgebaut werden. Das teilte die Senatskanzlei mit. Das Gebäude war im Oktober 2024 durch einen Brand zerstört worden.

Das Bildungszentrum war eine von sieben vom Land Berlin geförderten Umweltbildungseinrichtungen und galt als wichtiger außerschulischer Lernort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.





Senat hat den Wiederaufbau beschlossen

Seit der Eröffnung 2017 besuchten jährlich bis zu 5.500 Kinder das Zentrum, rund 130 Veranstaltungen gab es für alle Altersgruppen. Der Neubau soll so schnell wie möglich realisiert werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der schwarz-rote Senat bei seiner jüngsten Sitzung gefasst.

«Das Umweltbildungszentrum ist unverzichtbar», sagte Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU). «Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen, Natur greifbar zu machen und entsprechend Bindungen zu ihr aufzubauen – ein zentrales Anliegen unserer Umweltpolitik.»