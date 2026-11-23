Berlin (dpa/bb) – Die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde soll saniert werden und eine neue Dauerausstellung erhalten. Die Wiedereröffnung ist für 2029 geplant, wie das Museum mitteilte.

Ziel der Neugestaltung sei unter anderem eine «inhaltliche Erweiterung der Dauerausstellung», hieß es in einer Pressemitteilung. Thematisch sollen künftig unterschiedliche Flucht- und Migrationsgeschichten im Mittelpunkt stehen, von der Nachkriegszeit bis heute. Beleuchtet werden sollen «Ursachen und Motive des Weggehens, Prozesse des Ankommens und auch politische und rechtliche Bedingungen der Aufnahme», teilte das Museum mit.





Neue Räume sollen barrierefrei sein

Außerdem soll ein neuer «inklusiver Lern- und Veranstaltungsbereich» entstehen. Dort sollen «Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und psychisch-mentalen Voraussetzungen» möglichst eigenständig ihren Besuch gestalten können. Ein Orientierungssystem mit tastbaren Geschossplänen sowie ein Blindenleitsystem seien dafür geplant.

Gefördert wird die Neugestaltung unter anderem mit drei Millionen Euro vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

Sonderprogramm für Adventswochenenden

Das Notaufnahmelager Marienfelde wurde 1953 als zentrale Anlaufstelle für DDR-Flüchtlinge in Westberlin eröffnet, durch die bis 1990 rund 1,35 Millionen Menschen aus Ostdeutschland gingen. Der Ort diente auch nach der Wiedervereinigung als Flüchtlingsunterkunft und ist zugleich Erinnerungsstätte.

Geöffnet bleibt das Museum noch bis zum 20. Dezember. An den Wochenenden vom 3. und 4. Advent sei ein Sonderprogramm geplant, teilte das Museum weiter mit.