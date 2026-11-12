Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg sind in diesem Jahr mehr Menschen überschuldet als im Vorjahr. Wie aus dem «Schuldneratlas» der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, sind es 200.000 Menschen ab 18 Jahren. Das seien rund 7.000 Fälle mehr als 2025.

Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen an allen Erwachsenen, stieg den Angaben zufolge im Jahresvergleich von 8,84 auf 9,15 Prozent. Damit liegt Brandenburg unter dem Bundesschnitt von 10,58 und im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf Platz 14. Nur in Baden-Württemberg (8,73 Prozent) und Bayern (7,58) ist die Überschuldungsquote niedriger. Als überschuldet gilt, wer seine finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht erfüllen kann.





Stichtag für die Auswertung war der 1. Oktober. Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden rückwirkend berechnet.

In Brandburg ist die Überschuldung den Angaben zufolge im Landkreis Potsdam-Mittelmark (6,33 Prozent) am geringsten, am höchsten ist sie in Brandenburg an der Havel (13,89). Für den «Schuldneratlas» wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus.