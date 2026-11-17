Großräschen (dpa/bb) – Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Bundesstraße bei Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Darunter ist auch ein 8-jähriges Kind, wie die Polizei mitteilte.

Am Abend hatte demnach ein Auto auf Höhe des Ortsteils Allmosen einen Traktor überholt. Dabei stieß der Wagen im Gegenverkehr gegen ein anderes Fahrzeug. Drei Menschen im Alter zwischen 23 und 33 Jahren sowie das Kind erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.



