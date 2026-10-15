Neustrelitz (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall nahe Neustrelitz ist ein Autofahrer schwer verletzt worden und erheblicher Sachschaden entstanden. Der Wagen des 23-Jährigen stieß nach Polizeiangaben am frühen Mittwochabend seitlich mit dem Auto einer 46 Jahre alten Frau zusammen, die ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Sein Auto kam daraufhin von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke und einen Baum. Der 42-jährige Beifahrer des Mannes erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt.

Laut der Polizei verloren beide Autos große Mengen an Öl und Kühlflüssigkeit, die von der Feuerwehr abgebunden wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.



