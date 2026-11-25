Berlin (dpa) – Nach einem Überfall auf einen Juwelier im Ring-Center in Berlin fahndet die Polizei nach mehreren Tätern. Dabei wird auch ein Hubschrauber im Bereich des Einkaufzentrums an der Frankfurter Allee zwischen Friedrichshain und Lichtenberg eingesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Einen Verdächtigen hat die Polizei bereits festgenommen. Der 17-Jährige wurde vom Sicherheitsdienst am Tatort festgehalten und Beamten übergeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Seine Komplizen flüchteten nach ersten Erkenntnissen in einem kleineren Auto.





Die Männer sollen gegen 10.40 Uhr das Schmuckgeschäft betreten haben. Sie sollen maskiert gewesen sein und dem Ladeninhaber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Mann erlitt laut Polizei eine Augenreizung, die vor Ort behandelt wurde.

Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, der nähere Bereich um den Juwelier wurde abgesperrt. Ansonsten konnte der Betrieb in dem Einkaufszentrum nach Polizeiangaben normal weitergehen.